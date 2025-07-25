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Директор «Твенте»: чтобы Влап перешёл в «Спартак», должно произойти что-то невероятное

Директор «Твенте»: чтобы Влап перешёл в «Спартак», должно произойти что-то невероятное
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Технический директор «Твенте» Ян Стройер отметил маловероятность перехода полузащитника Михела Влапа в «Спартак».

«Уже вечер пятницы, а мы до сих пор ничего не слышали. Для того чтобы сделка состоялась, должно произойти что-то совсем невероятное — например, если они вдруг свяжутся с нами сегодня вечером», — приводит слова Стройера RTV Oost.

Влап выступает в составе нидерландского клуба с лета 2022 года. За этот период он принял участие в 162 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и 22 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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