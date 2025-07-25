«Отдавал или бил? Из последних сил приложился». Раков — о голе «Пари НН» с острого угла

Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков высказался о своём голе с острого угла в матче 2-го тура РПЛ с «Пари НН». Встреча в Самаре завершилась сегодня, 25 июля, со счётом 2:0 в пользу гостей. Раков отличился на первой добавленной ко второму тайму минуте, нанеся удар с острого угла и попав в ближний угол ворот голкипера нижегородской команды Вадима Лукьянова.

«Если честно, отдавал или бил? (Смеётся). Прорвался по флангу просто, из последних сил уже приложился, а там уже — как полетит. В итоге попал в ближний угол — шикарный гол», — сказал Раков в эфире «Матч Премьер».

Для арендованного у «Локомотива» Ракова это вторая игра за самарцев и второй забитый мяч.

В следующем туре 2 августа команда Магомеда Адиева сыграет на выезде с «Ростовом», «Пари НН» под руководством белорусского тренера Алексея Шпилевского в этот же день примет московский «Локомотив».