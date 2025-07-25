«Арсенал» и «Шинник» не выявили победителя в матче 2-го тура Первой лиги

Завершился матч 2-го тура Лиги Pari, в котором встречались тульский «Арсенал» и ярославский «Шинник». Игра проходила на стадионе «Арсенал» в Туле. В качестве главного арбитра встречи выступил Олег Соколов. Матч закончился со счётом 1:1.

В середине первого тайма счёт в игре открыл нападающий гостей Илья Порохов. На 63-й минуте полузащитник «Арсенала» Эдарлин Рейес восстановил равновесие.

После двух матчей Первой лиги тульский клуб набрал два очка и занимает шестое место. Ярославская команда заработала одно очко и располагается на 14-й строчке.

В следующем туре «Арсенал» встретится с «Черноморцем» (3 августа), а «Шинник» — с «Уфой» (2 августа).

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