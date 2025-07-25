Игрок «Пари НН» Шнапцев раскритиковал судейство в матче с «Крыльями Советов»

Защитник «Пари НН» Максим Шнапцев высказался о работе судейской бригады Сергей Чебана в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором нижегородцы проиграли «Крыльям Советов» со счётом 0:2.

«Соперник фолил, я падал. Судья не свистел. Я считаю, что вообще весь матч он судил больше в их сторону. То есть я почувствовал, что это сильно влияет на нас. Мы чуть поджались в конце первого тайма. То есть, когда в 50 на 50 моментах судья свистит в их сторону, конечно, тяжело, неприятно. Есть вопросы к судейству. Не хочу сказать, что мы из-за судей, конечно, проиграли, но моменты 50 на 50 хотелось бы, чтобы он судил, я не знаю, честно», — сказал Шнапцев в эфире «Матч Премьер».