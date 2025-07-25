Месси и Альба дисквалифицированы на одну игру за пропуск Матча всех звёзд

Футболисты «Интер Майами» Лионель Месси и Жорди Альба получили дисквалификацию сроком на одну игру за пропуск Матча всех звёзд, который состоялся в среду, 23 июля. Об этом информирует официальный сайт МЛС.

«Согласно правилам лиги, любой игрок, не принявший участия в Матче всех звёзд без предварительного разрешения лиги, не может участвовать в следующем матче своего клуба», — сказано в заявлении МЛС.

Подчёркивается, что Месси и Альба не смогут принять участия во встрече с «Цинциннати», которая состоится в воскресенье, 27 июля.

В Матче всех звёзд футболисты МЛС встретились с командой звёзд мексиканского чемпионата.

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