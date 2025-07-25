«Сьон» Миранчука забил три гола после 80-й минуты и обыграл «Цюрих» в 1-м туре Суперлиги

Завершился матч 1-го тура швейцарской Суперлиги, в котором встречались «Цюрих» и «Сьон». Игра, проходившая на стадионе «Летцигрунд» в Цюрихе, закончилась со счётом 2:3. Команда Миранчука проигрывала в два мяча до 81-й минуты.

В первом тайме счёт в игре открыл полузащитник хозяев Стивен Цубер. На 55-й минуте хавбек Дамиенус Реверсон укрепил преимущество «Цюриха». На 81-й нападающий гостей Рилинд Нивокази сократил отставание своей команды, а через семь минут вингер Йозиас Лукембила сравнял счёт в матче. Победный гол забил форвард Уинсли Ботели на 90+1-й минуте.

Российский полузащитник Антон Миранчук вышел в стартовом составе, но был заменён на 64-й минуте встречи и результативными действиями не отметился.

В следующем туре «Сьон» встретится с «Лугано». Домашний матч для команды бывшего футболиста «Локомотива» пройдёт на арене «де Турбийон» 3 августа в 17:30 мск.