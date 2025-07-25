Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 25 июля, календарь, таблица

В пятницу, 25 июля, состоялся один матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом прошедшего игрового дня.

Результат матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги 25 июля:

«Крылья Советов» — «Пари НН» — 2:0.

Первое место в турнирной таблице нового сезона РПЛ после завершения первого игрового дня 2-го тура занимают «Крылья Советов». У самарцев четыре очка после двух встреч. На второй строчке располагается действующий чемпион — «Краснодар», у которого три очка, клуб проведёт свой матч 2-го тура позднее.

В субботу, 26 июля, 2-й тур продолжится четырьмя встречами: «Спартак» примет «Балтику», московское «Динамо» сыграет дома с «Ростовом», «Краснодар» встретится на домашнем поле с «Локомотивом», а «Сочи» на «Фиште» сразится с «Акроном».