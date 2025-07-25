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Результаты матчей Первой лиги сезона-2025/2026 25 июля

Результаты матчей Первой лиги сезона-2025/2026 25 июля
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Сегодня, 25 июля, состоялся один матч 2-го тура Лиги PARI сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи данного игрового дня.

Результаты матчей Первой лиги 25 июля:

«Арсенал» (Тула) — «Шинник» — 1:1.

По итогам встречи тульская команда занимает шестое место в таблице Первой лиги, набрав два очка. «Шинник» располагается на 14-й строчке с одним очком.

В субботу, 26 июля, пройдут три матча 2-го тура Первой лиги: «Челябинск» — «Ротор», «Волга» (Ульяновск) — «КАМАЗ» и «Сокол» — «Чайка».

В сезоне-2024/2025 победителем второго дивизиона чемпионата России стала калининградская «Балтика». Тульский «Арсенал» финишировал 10-м, «Шинник» стал 14-м и избежал попадания в зону вылета.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
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