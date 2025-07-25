Футболисты «Реала» получат по € 280 тыс. за участие на клубном чемпионате мира — Marca

Каждый игрок мадридского «Реала» получит € 280 тыс. за выступление на клубном чемпионате мира, где «сливочные» дошли до полуфинала. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, футболистам «Королевского клуба» выплатят € 50 тыс. за участие на групповом этапе соревнования, € 80 тыс. — за выход команды в плей-офф турнира, € 150 тыс. — за выступление в полуфинале.

На текущий момент игроки испанского гранда находятся в отпуске. Они вернутся на тренировочную базу 4 августа, где проведут 15-дневную подготовку к новому сезону. В 1-м туре чемпионата Испании подопечные Хаби Алонсо встретятся с «Осасуной» (19 августа).

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