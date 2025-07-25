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Осинькин ответил, советовался ли с ним Пиняев по вопросу возможного перехода в ЦСКА

Осинькин ответил, советовался ли с ним Пиняев по вопросу возможного перехода в ЦСКА
Аудио-версия:
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос, разговаривал ли с ним нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев перед тем, как отказываться от перехода в ЦСКА.

«Советовался ли Пиняев со мной? Нет, не советовался. Не так давно я его видел. Тогда даже в прессе ещё не муссировались такие слухи. В целом, учитывая, что возможно изменение лимита, я, конечно, понимаю озабоченность многих команд

Что бы посоветовал? Каждый должен своим сердцем почувствовать, что ему надо. Понятно, и в прессе это много говорилось, что он очень хочет играть за границей. Но в какой клуб он может сейчас уехать, есть ли предложения, наверное, мы до конца не представляем. Раз он пока здесь, в «Локомотиве», наверно, таких качественных предложений, где можно развивать дальше свою карьеру, пока не было.

Сейчас ему надо понять, во-первых, сможет ли он развиваться в «Локомотиве». Будем прямо говорить, клуб в этом направлении достаточно успешно действует. Российский клуб, где много внутри именно российских футболистов молодых, которые готовы много работать, прогрессировать. И, конечно, он часть этой молодой поросли», — сказал Осинькин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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