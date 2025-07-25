Видео: гол игрока «Крыльев Советов» Костанцы после ошибки вратаря «Пари НН»
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Полузащитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца стал автором второго забитого гола в матче 2-го тура РПЛ с «Пари НН». Встреча в Самаре завершилась сегодня, 25 июля, со счётом 2:0 в пользу гостей. Костанца отличился на седьмой добавленной ко второму тайму минуте, отобрав мяч у вратаря нижегородцев Вадима Лукьянова после неудачной попытки обыгрыша.
Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
25 июля 2025, пятница. 19:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Раков – 90+1' 2:0 Костанца – 90+7'
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
В следующем туре 2 августа команда Магомеда Адиева сыграет на выезде с «Ростовом», «Пари НН» под руководством белорусского тренера Алексея Шпилевского в этот же день примет московский «Локомотив».
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