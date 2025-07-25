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«Барселона» объявила о переходе нападающего в «Брагу»

«Барселона» объявила о переходе нападающего в «Брагу»
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«Барселона» на официальном сайте проинформировала о переходе 23-летнего форварда Пау Виктора в «Брагу».

«Клуб желает ему удачи и успехов в будущих личных и профессиональных начинаниях», — написано в заявлении «блауграны».

Ранее СМИ сообщали, что португальский клуб заплатит сине-гранатовым € 15 млн за трансфер нападающего.

Летом 2023 года Виктор перешёл в «Барселону» из «Жироны» на правах аренды. В июле 2024 года форвард стал игроком испанского гранда на постоянной основе. В составе взрослой команды «блауграны» он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и результативной передачей.

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