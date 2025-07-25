Игрок «Спартака» Дмитриев обратился к болельщикам в преддверии матча с «Балтикой»

Нападающий «Спартака» Игорь Дмитриев поблагодарил болельщиков за поддержку в игре 1-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо» (1:0) и пригласил их посетить встречу 2-го тура РПЛ с «Балтикой», которая состоится 26 июля.

«Красно-белые, привет. Поздравляю всех нас с победой в прошлом матче. Спасибо огромное вам за поддержку! Это было супер. Ждём вас на следующем матче с «Балтикой» 26 июля в 15:00. Один за всех!» — сказал Дмитриев в видео в телеграм-канале «Спартака».

Матч между московским клубом и калининградской командой пройдёт на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:00 мск.

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