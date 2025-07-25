Тренер «Пари НН» Шпилевский обратился к команде после поражения от «Крыльев Советов»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский обратился к команде после поражения от «Крыльев Советов» в матче 2-го тура РПЛ. Встреча в Самаре завершилась со счётом 2:0 в пользу «Крыльев», которые забили оба мяча в компенсированное время.

«Это относится к развитию, к сожалению. Бывает больно, бывает менее больно, бывает приятно. Продолжаем дальше. Как бы сейчас больно ни было, мы это уже не изменим. Если будем себя убивать, ничего не изменится, лучше не станет. Принимаем. К сожалению, больно, но это шаг. Дорога вверх — она такая», — сказал Шпилевский в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале «Пари НН».

«Пари НН» потерпел второе поражение в сезоне, в следующем туре 2 августа команда Шпилевского примет «Локомотив».