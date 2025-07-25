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«ПСЖ» продаёт часть сетки с финала Лиги чемпионов

«ПСЖ» продаёт часть сетки с финала Лиги чемпионов
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«ПСЖ» на своём официальном сайте выставил на продажу части сетки с финала Лиги чемпионов, в котором парижане обыграли миланский «Интер» со счётом 5:0 на стадионе «Арена Мюнхен». За отрезки победной сетки, упакованной в рамку вместе с фотографиями с победного финала, клуб из столицы Франции просит $ 264.

Во вторник, 22 июля, «ПСЖ» на своём стадионе выставил трофей Лиги чемпионов. Напомним, сезон французский клуб начнёт матчем за Суперкубок УЕФА с победителем Лиги Европы «Тоттенхэмом». Встреча пройдёт 13 августа на арене «Блюэнерджи» в итальянском городе Удине. Через четыре дня команда Луиса Энрике стартует в Лиге 1 в игре с «Нантом».

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