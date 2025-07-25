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«Ливерпуль» может приобрести полузащитника «Ювентуса» за € 40 млн — GdS

«Ливерпуль» может приобрести полузащитника «Ювентуса» за € 40 млн — GdS
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В последние несколько недель «Ливерпуль» проявлял интерес к 27-летнему полузащитнику «Ювентуса» Дугласу Луису. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, итальянский гранд оценивает бразильского футболиста в € 40 млн. Наряду с «красными» за Луисом также следят «Эвертон» и «Вест Хэм». Подчёркивается, что полузащитник не явился на первый день предсезонной подготовки команды.

Бразилец перешёл в «Ювентус» летом 2024 года. В минувшем сезоне Луис принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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