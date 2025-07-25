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Адиев выступил с речью с раздевалке «Крыльев Советов» после победы над «Пари НН»

Адиев выступил с речью с раздевалке «Крыльев Советов» после победы над «Пари НН»
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Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев обратился к команде после победы над «Пари НН» в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Встреча на «Солидарность Самара Арене» завершилась со счётом 2:0. В компенсированное время голы забили Вадим Раков и Фернандо Костанца.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
25 июля 2025, пятница. 19:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Раков – 90+1'     2:0 Костанца – 90+7'    

Видео доступно в группе «Крыльев Советов» в социальной сети «ВКонтакте».

«Крылья Советов» набрали четыре очка в двух турах чемпионата и временно возглавляют таблицу. «Пари НН» без набранных очков располагается на последней строчке.

В следующем туре 2 августа команда Магомеда Адиева сыграет на выезде с «Ростовом», «Пари НН» под руководством белорусского тренера Алексея Шпилевского в этот же день примет московский «Локомотив».

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
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