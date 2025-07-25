Адиев выступил с речью с раздевалке «Крыльев Советов» после победы над «Пари НН»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев обратился к команде после победы над «Пари НН» в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Встреча на «Солидарность Самара Арене» завершилась со счётом 2:0. В компенсированное время голы забили Вадим Раков и Фернандо Костанца.

Видео доступно в группе «Крыльев Советов» в социальной сети «ВКонтакте».

«Крылья Советов» набрали четыре очка в двух турах чемпионата и временно возглавляют таблицу. «Пари НН» без набранных очков располагается на последней строчке.

В следующем туре 2 августа команда Магомеда Адиева сыграет на выезде с «Ростовом», «Пари НН» под руководством белорусского тренера Алексея Шпилевского в этот же день примет московский «Локомотив».