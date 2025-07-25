«Я стал сильнее». Осинькин — о готовности возглавить топ-клуб РПЛ

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос, готов ли он возглавить сильнейшие команды Российской Премьер-Лиги.

— Вы чувствуете, что вы близки к тому, чтобы возглавить топ-клуб России?

— Нобель, смотри, как я тебе отвечу. Ты мне этот вопрос задавал года полтора назад примерно. С учётом того, какой сложности был год в плане не футбольном, а вот в психологическом я стал сильнее.

— То есть вы готовы ещё больше?

— Да, — сказал Осинькин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, российский специалист покинул самарский клуб по итогам сезона-2024/2025. Он тренировал «Крылья Советов» с 2020 года.