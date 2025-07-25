Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Владелец «Интер Майами» сообщил, что Месси крайне расстроен из-за дисквалификации в МЛС

Управляющий владелец «Интер Майами» Хорхе Мас рассказал о реакции нападающего и капитана команды Лионеля Месси на дисквалификацию в МЛС на одну игру из-за пропуска Матча всех звёзд МЛС. Аналогичное отстранение также получил защитник «фламинго» Жорди Альба.

«Месси крайне расстроен. Я надеюсь, что это не окажет долгосрочного влияния.

Повлияет ли это на восприятие Лионелем лиги и её правил? Без сомнения», — приводит слова Маса журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Аргентинский футболист пропустит встречу МЛС с «Цинциннати», которая состоится в воскресенье, 27 июля.

В нынешнем сезоне 38-летний нападающий принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года.

Материалы по теме Официально Месси и Альба дисквалифицированы на одну игру за пропуск Матча всех звёзд

Месси с Энрике и игроками «ПСЖ» после матча: