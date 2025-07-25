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В РФС высказались о причинах неназначения Казарцева на матчи 2-го тура РПЛ

В РФС высказались о причинах неназначения Казарцева на матчи 2-го тура РПЛ
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Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев ответил на вопрос, почему арбитра Василия Казарцева не назначили работать на встречи 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, в первом матче нового сезона между московским «Спартаком» и махачкалинским «Динамо» судья отменил четыре гола красно-белых.

«В данном случае мы приняли решение дать ему паузу, учитывая сложность матча и давление на арбитра. Качество его работы также было учтено», — приводит слова Каманцева ТАСС.

Стоит отметить, что экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС не зафиксировала ошибок в решениях Казарцева в стартовом туре РПЛ.

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