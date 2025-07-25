В «Браге» прокомментировали информацию о возобновлении интереса «Зенита» к Саласару

Пресс-служба «Браги» отреагировала на информацию о готовности «Зенита» предпринять новую попытку приобрести 25-летнего полузащитника Родриго Саласара.

«Это неправда, никаких переговоров с «Зенитом» нет», — приводит слова пресс-службы португальского клуба «Евро-Футбол.Ру».

Минувшей зимой появлялась информация, что уругвайский футболист близок к переходу в санкт-петербургскую команду. Однако «Брага» отказалась от продажи хавбека, поскольку её не устроили гарантии оплаты трансфера, предложенные российским грандом.

В минувшем сезоне Саласар принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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