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«Сильнее футболиста на том уровне не видел». Осинькин — о Пиняеве в 12 лет

«Сильнее футболиста на том уровне не видел». Осинькин — о Пиняеве в 12 лет
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о таланте Сергея Пиняева, который сейчас выступает за «Локомотив».

«Я посчитал, с какого года его знаю. Это был 2016-й, когда я пришёл в «Чертаново». Мы понимаем, что ему было 12 лет. Честно, я сильнее футболиста на том уровне не видел, и он один решал исход матчей.

Однако вот в этом я сейчас вижу и небольшую проблему. Он один решал исход встреч, но умение стать частью команды, комбинировать, взаимодействовать, дополнять, влиять во всех аспектах оборонительных, атакующих… Вот он настолько был сильный, что этого было не надо. Он просто решал исход матча.

Ему надо правильно поставить акценты для развития своей игры, и всё у него получится», — сказал Осинькин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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