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Осинькин посоветовал Пиняеву ещё год поиграть в РПЛ

Осинькин посоветовал Пиняеву ещё год поиграть в РПЛ
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал совет футболисту «Локомотива» Сергею Пиняеву, которого ранее тренировал в самарской команде.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Пиняев отказался переходить в ЦСКА из «Локомотива», несмотря на то что армейцы были готовы заплатить отступные в размере 900 млн рублей.

«Играть в топ-клубе России или в европейском середняке? Я бы так сказал, ещё годик я бы ему порекомендовал остаться здесь, при том, если мы говорим, «Локомотив», ЦСКА — это примерно одного уровня команды, и это ему решать. Ну а дальше, он же хочет, он всегда это показывал, говорил, учил языки, ему надо ехать. Ну и действительно, на сегодняшний день, даже с учётом прогресса, который я жду от него вот на этот год, ему надо действительно ехать вот в такую прослойку команд, которая будет в средней части таблицы. Ну, допустим, «Ювентусы», «Интеры» — это должно быть уже следующим каким-то шагом. Он должен планировать своё будущее шаг за шагом», — сказал Осинькин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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