Раков — третий игрок «Крыльев» в XXI веке, забивший в первых двух матчах РПЛ за клуб

Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков стал третьим футболистом самарцев в XXI веке, который смог отличиться в своих первых двух матчах чемпионата России за клуб, сообщает телеграм-канал Opta Sport.

Раков стал автором победного гола в матче 2-го тура РПЛ с «Пари НН». Встреча в Самаре завершилась сегодня, 25 июля, со счётом 2:0 в пользу гостей. Раков отличился на первой добавленной ко второму тайму минуте, нанеся удар с острого угла и попав в ближний угол ворот голкипера нижегородской команды Вадима Лукьянова.

Раков оказался лишь третьим игроком самарцев в XXI веке, забившим в каждом из своих первых двух встреч в РПЛ, после Рожерио Гаушу (2002) и Доминика Ороза (2024).

Отмечается, что в 30 матчах РПЛ за «Локомотив», у которого «Крылья Советов» арендовали Ракова, у Вадима лишь один забитый мяч.