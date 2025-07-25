«Бавария» связалась с «Манчестер Юнайтед» насчёт возможного трансфера Гарначо — ESPN

«Бавария» находится в поисках вингера, в связи с чем связалась с «Манчестер Юнайтед» с целью выяснить детали потенциального перехода крайнего нападающего Алехандро Гарначо. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, «красные дьяволы» готовы рассмотреть любое реалистичное предложение. Однако аргентинский футболист предпочитает остаться в английской Премьер-лиге. В АПЛ интерес к 21-летнему игроку проявляют «Челси» и «Астон Вилла».

Гарначо перешёл в стан манкунианцев из мадридского «Атлетико» осенью 2020 года. В составе основной команды «Манчестер Юнайтед» он принял участие в 144 матчах во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и 22 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

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