«В таких ситуациях часто надо уйти, чтобы это не мешало команде». Осинькин — о «Крыльях»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, при каких обстоятельствах покинул самарский клуб.

Российский специалист покинул самарский клуб по итогам сезона-2024/2025. Он тренировал «Крылья Советов» с 2020 года.

«Я вам открою секрет, я тоже не понимал. Ну действительно, не было вот ясности в этих отношениях, не было и контакта, не было вот каких-то просто разговоров. Но в тот момент, когда меня увольняли, я готов был просто взять и уйти. Когда вдруг мне говорили: «Всё, ты пока остаёшься», а потом начинались внутренние какие-то такие проблемы, что я был под постоянным давлением — и я, и команда. Я говорил постоянно то одному генеральному директору, то другому, что я готов уйти. Вы скажите, потому что в таких ситуациях часто надо просто уйти, чтобы это не мешало команде. А я это уже чувствовал, что это может мешать, потому что ко мне доверия не было. Уже какие-то слова в прессе с двух сторон лишние звучали. И это всё не могло уже. Вот чашку склеить нельзя.

Потом был перерыв. И я думал, ну ладно, сейчас назначат нового генерального директора. Его долго не назначали — для нас долго. Только в конце сборов, уже в районе 15 февраля назначили. Дальше опять вот мы начали работать. Опять там была такая очень сложная ситуация, когда реально уже все вещи были собраны. И вдруг вот встреча. И вот всё это — этот момент был сложнее всего ребятам. Они не понимали, они уже знали, что вот сейчас в любой момент тренер просто развернётся. И внутри команды не было настоящего единства, как бы мы это ни хотели. Им надо отдать должное — они всё честно выполняли, однако люди так устроены, всё равно чего-то не хватало. И уже там мы сыграли три тура — один удачный, два не очень — неудачных. И в этот момент уже губернатор вызвал, и руководство новое там. И сказали: «Всё, до конца сезона ни о чём не думаешь, ты работаешь». Сказали это ребятам, сказали это в прессе…» — сказал Осинькин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».