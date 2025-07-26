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Осинькин ответил, почему не покинул «Крылья Советов» зимой

Осинькин ответил, почему не покинул «Крылья Советов» зимой
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Российский тренер Игорь Осинькин объяснил, почему покинул «Крылья Советов» летом, а не зимой 2025 года.

Российский специалист ушёл из «Крыльев» по итогам сезона-2024/2025. Он тренировал команду с 2020 года.

«Почему не произошло это зимой? Финансовый [вопрос] я сразу закрою, потому что уже оба генеральных директора где-то там в прессе писали, что ни разу я ни одной копейки не попросил. Я просто готов был уйти, в том числе и вот в этот момент, который вы, так сказать, зачитали. Но вот я готов был уйти. Честно, я думал, что вот сейчас назначат нового генерального директора и будет просто дальнейшее движение, какие-то решения командных задач. Однако вот затянулось, не знаю, на каком уровне, принятие этих решений. Мы собрались уже в Турции на сборах, я был вот уверен, что ну вот сейчас уже [уволят]. И, в общем-то, всё вокруг говорило о том, что сейчас мы просто собрались и уже сейчас приедет новый тренер, там руководители, есть слухи, были слухи с 3-го, 4-го тура в начале августа», — сказал Осинькин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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