«Ман Сити» установил цену на одного из старожилов, интересующего «Галатасарай» — Чинар

«Галатасарай» продолжает претендовать на подписание 31-летнего вратаря «Манчестер Сити» Эдерсона. Об этом сообщает журналист Якуп Чинар в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, главный тренер турецкого гранда Окан Бурук провёл разговор по телефону с голкипером. Ему удалось убедить бразильца переехать в Турцию, однако супруга Эдерсона хочет остаться в Англии по личным причинам.

«Горожане» не желают продавать футболиста и не сделают это дешевле чем за € 10 млн. При этом английский клуб не заинтересован в аренде игрока.

Эдерсон выступает в составе «Манчестер Сити» с 2017 года. За этот период он принял участие в 372 матчах во всех турнирах, 168 из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение вратаря с клубом рассчитано до лета 2026 года.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: