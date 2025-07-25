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«Мы не заслужили такого исхода». Тренер «Пари НН» Шпилевский — о поражении от «Крыльев»

«Мы не заслужили такого исхода». Тренер «Пари НН» Шпилевский — о поражении от «Крыльев»
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Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался об итогах матча второго тура Российской Премьер-лиги, в котором его команда проиграла «Крыльям Советов» со счетом 0:2.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
25 июля 2025, пятница. 19:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Раков – 90+1'     2:0 Костанца – 90+7'    

«В первую очередь спасибо нашим болельщикам, которые приехали на игру с «Крыльями», проделав немалый путь до Самары. Благодарим их за поддержку! После игры анализировали с тренерским штабом: в двух матчах пропустили пять мячей, но не могу ребятам предъявить какую-то системную ошибку. Поэтому проигрывать после таких нелепостей, которые произошли в игре с «Крыльями», это ужас. Думаю, что мы не заслужили такого исхода. Но я ребятам сказал: такие вещи, к сожалению, часть процесса перестройки. Когда ты меняешь привычки, это неизбежно.

Так называемые специалисты сейчас будут хейтить нас, но кто был в шкуре тренера, тот понимает, что когда меняешь стиль игры, то подобные поражения могут случаться. Хочется сказать спасибо ребятам за старание, за то, что они хотели, бежали. Думаю, до 70-75 минуты мы выглядели свежее, создавали моменты. Также мне понравился первый тайм. Но когда пропускаешь такие мячи, рассчитывать на положительный результат сложно. Хотя надо отдать должное Вадиму Ракову, который феноменально попал в створ. Мы же продолжим работать, другого выхода нет. Не опускаем нос, нужно держать голову выше. Проанализируем этот матч и будем двигаться вперед. «Крыльям Советов» удачи», — приводит слова Шпилевского официальный сайт нижегородского клуба.

Напомним, что самарцы забили оба гола в компенсированное время. В случае первого взятия ворот нападающий Вадим Раков попал в створ с острого угла.

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