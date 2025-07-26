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Тренер «Крыльев Советов» Адиев прокомментировал победу над «Пари НН» на последних минутах

Тренер «Крыльев Советов» Адиев прокомментировал победу над «Пари НН» на последних минутах
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Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев прокомментировал победу в матче 2-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
25 июля 2025, пятница. 19:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Раков – 90+1'     2:0 Костанца – 90+7'    

«Считаю, что мы довольно-таки неплохой матч провели. Он был более качественный в нашем исполнении, чем предыдущий. Меньше были отрезки в игре, когда мы из него выпадали. Я по большому счёту только так сейчас смотрю на игру нашей команды. Сколько мы структурно выдерживаем и сколько минут мы выпадаем. Если в прошлой игре я где-то считал, что минут 30 мы выпадали из игры, в этой игре мы это меньше сделали. Считаю, что проявили в концовке характер, дожали соперника, поэтому, думаю, занести в актив этот матч однозначно мы можем», — сказал Адиев на пресс-конференции.

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