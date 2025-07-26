Хесус Вальехо считает, что Родриго более техничный футболист, чем Мбаппе и Винисиус

Бывший защитник мадридского «Реала» Хесус Вальехо ответил, кто из игроков «сливочных» произвёл на него наибольшее впечатление с точки зрения футбольной техники.

– Родриго [Гоэс]. На тренировках в ограниченном пространстве он демонстрировал невероятный талант. Это впечатлило меня.

– В большей степени, чем Винисиус [Жуниор] и [Килиан] Мбаппе?

– В этом плане — да. Родриго действительно хорош и обладает впечатляющими качествами для игры в футбол, — сказал Вальехо в интервью AS.

Бразильский вингер перешёл в «Королевский клуб» из «Сантоса» летом 2019 года. За этот период он принял участие в 270 матчах во всех турнирах, в которых отметился 68 голами и 51 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение Родриго с «Реалом» рассчитано до лета 2028 года.

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