Хесус Вальехо считает, что Родриго более техничный футболист, чем Мбаппе и Винисиус

Бывший защитник мадридского «Реала» Хесус Вальехо ответил, кто из игроков «сливочных» произвёл на него наибольшее впечатление с точки зрения футбольной техники.
– Родриго [Гоэс]. На тренировках в ограниченном пространстве он демонстрировал невероятный талант. Это впечатлило меня.
– В большей степени, чем Винисиус [Жуниор] и [Килиан] Мбаппе?
– В этом плане — да. Родриго действительно хорош и обладает впечатляющими качествами для игры в футбол, — сказал Вальехо в интервью AS.
Бразильский вингер перешёл в «Королевский клуб» из «Сантоса» летом 2019 года. За этот период он принял участие в 270 матчах во всех турнирах, в которых отметился 68 голами и 51 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение Родриго с «Реалом» рассчитано до лета 2028 года.
Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: