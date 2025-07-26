С полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакета снимут обвинения в ставках — The Times

Футбольная ассоциация Англии (FA) оправдает полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакета по делу о ставках на матчи с его участием. Об этом сообщает издание The Times. Решение озвучат официально на следующей неделе.

Напомним, бразильскому хавбеку грозила пожизненная дисквалификация за преднамеренное получение жёлтых карточек во встречах с «Лестером», «Астон Виллой», «Лидс Юнайтед» и «Борнмутом» в сезонах-2022/2023 и 2023/2024. Помимо этого, из-за обвинений в сторону игрока он не перешёл в «Манчестер Сити». Теперь FA должна будет выплатить £ 1 млн за судебные издержки.

В прошедшем сезоне хавбек лондонского клуба выходил на поле в 33 матчах АПЛ и забил четыре гола.