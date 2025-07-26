«Атлетико» объявил о переходе чемпиона мира Де Пауля в «Интер Майами»

Мадридский «Атлетико» на официальном сайте проинформировал о переходе 31-летнего полузащитника Родриго Де Пауля в «Интер Майами».

«От имени нашего клуба мы желаем Родриго Де Паулю удачи в его будущих личных и профессиональных начинаниях», — написано в заявлении «матрасников».

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что клуб из МЛС заплатит испанской команде € 15 млн за трансфер чемпиона мира в составе сборной Аргентины.

Де Пауль перешёл в «Атлетико» из «Удинезе» летом 2021 года. За этот период он принял участие в 187 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 26 результативными передачами.

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