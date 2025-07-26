Адиев высказался о возможном возвращении Ломаева в «Крылья Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев оценил шансы на возможное возвращение экс-голкипера самарского клуба Ивана Ломаева.

«Сейчас больше здесь руководство решает этот вопрос. Ломаев, конечно, вратарь, который может усилить нам конкуренцию. Но на сегодняшний день есть Песьяков, есть Никита [Кокарев], Фролов. В принципе, я доволен вратарской, даже не конкуренцией, а тем, что сейчас происходит у нас в этой зоне, там проблем нет. Если руководство решит взять Ломаева, в принципе, я только рад буду», — сказал Адиев на пресс-конференции.

Ранее появлялась информация, что Ломаев согласовал условия контракта с греческим АЕЛом Лариса, однако затем в переговорах возникла пауза.

26-летний вратарь покинул самарцев в июне. В минувшем сезоне футболист принял участие в 14 встречах, пропустил 23 мяча и дважды сыграл «на ноль».