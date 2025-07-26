Осинькин назвал игрока номер один в России

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин назвал полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова лучшим футболистом в России.

«Я вообще считаю, что он номер один в России, и ситуация немножечко нестабильная в «Зените» не позволила ему стать лучшим игроком. Да, это травмы…» — сказал Осинькин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В прошедшем сезоне 25-летний Глушенков принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами.

Ранее Глушенков выступал за «Чертаново», «Крылья Советов», «Химки», «Спартак» и «Локомотив». За сборную России игрок провёл четыре матча и забил три мяча.