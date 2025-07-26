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Жоан Лапорта раскрыл подробности о сотрудничестве УЕФА и Суперлиги

Жоан Лапорта раскрыл подробности о сотрудничестве УЕФА и Суперлиги
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что руководитель УЕФА Александер Чеферин ведёт переговоры с представителями Суперлиги.

«Возник вопрос о Суперлиге, ситуация, которая породила разногласия, расхождения во мнениях и некоторые споры. Я всегда старался играть свою роль в налаживании связей между Суперлигой и УЕФА. Сейчас Суперлига ведёт диалог с УЕФА. Александер Чеферин назначил нескольких человек из УЕФА для переговоров с представителями Суперлиги. Он также поговорил с Берндом Райхартом, генеральным директором Суперлиги, и всей его командой, в которую входят юристы, близкие к клубам, составляющим Суперлигу. Принципиальное соглашение достигается по трём блокам. Блок, где может быть достигнуто больше согласия и координации, касается технологической платформы. Я считаю, что это хорошая новость, и обе стороны настроены доброжелательно.

«Барса» способна достичь соглашения, и в рамках Суперлиги мы продвигаем это соглашение. Представляет ли оно интерес? Я считаю, что для блага футбола важно, чтобы это соглашение было достигнуто как можно скорее. Есть решение Суда Европейского союза, которое поддерживает позицию Суперлиги. Я считаю это важным, но ещё важнее, чтобы футбольный мир оставался единым. Я вижу большую готовность со стороны президента УЕФА. И я настаиваю, что Чеферин — способный человек, которому можно доверять, и мы работаем над этим», — приводит слова Лапорты издание Mundo Deportivo.

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