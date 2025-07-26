Сборная Индии отказалась от услуг Хави из-за его финансовых требований — Sport.es

Бывший главный тренер «Барселоны» Хави был заинтересован в том, чтобы возглавить сборную Индии после ухода из неё Маноло Маркеса. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в Федерации футбола Индии не стали рассматривать кандидатуру испанского специалиста, поскольку понимали, что он потребует заработную плату, которую будет тяжело обеспечить.

Последним местом работы Хави была «Барселона». 45-летний специалист возглавлял сине-гранатовых с ноября 2021 года по июнь 2024 года. Под его руководством «блауграна» стала чемпионом Испании в сезоне-2022/2023 и выиграла Суперкубок страны. До работы в каталонском клубе Хави тренировал катарский «Аль-Саад».

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