Президент «Барселоны» Лапорта считает, что сине-гранатовые должны были участвовать в КЧМ

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о клубном чемпионате мира, подчеркнув, что каталонскую команду всё-таки должны были пригласить на турнир в США.

— Это турнир межсезонья, который проводится в то время, когда все соревнования уже завершены. К этому моменту игроки уже больше думают об отпуске, чем об игре. Однако мне бы хотелось сыграть, потому что мы точно победили бы. Но мы также видим преимущества в том, что не участвовали в клубном чемпионате мира. Наши игроки теперь будут меньше уставать, да и календарь соревнований таков. Я не считаю правильным, что нас там не было. Я уже обсуждал это с президентом ФИФА. Думаю, «Барса» должна была там быть, с учётом нашего послужного списка. Уайлд-кард выдавались командам, которые, при всём уважении, не могут похвастаться таким послужным списком, как «Барса», и участие «Барселоны» было бы более привлекательным. Мы, при всём уважении и вежливости, не согласны с тем, что мы не были на клубном чемпионате мира, однако присутствие команды добавило бы немного остроты.

— Может ли это измениться? Могут ли быть уайлд-кард для некоторых команд?

— Сейчас мы прошли бы отбор. Отсутствие на турнире в этом году было единичным случаем, поскольку засчитывались годы до 2025-го. И это наказало нас, поскольку у нас не было положительных результатов на европейском уровне. Никто не знает, чем закончится клубный чемпионат мира, поскольку он оказался не очень прибыльным в финансовом отношении. Нам немного рассказали об этом, и, я думаю, те, кто инвестировал в клубный чемпионат мира, сомневаются, что сделают это снова. Если и сделают, то с другими целями. И уже тогда были проблемы с посещаемостью. Хотя, честно говоря, последние несколько матчей мне понравились, я получил огромное удовольствие, потому что это были очень напряжённые встречи. Был футбол, и на последних матчах было больше болельщиков, — приводит слова Лапорты издание Mundo Deportivo.