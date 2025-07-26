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«Гремио» выбирает между Венделом и Мело из «Ювентуса» с целью усиления состава — Росси

«Гремио» выбирает между Венделом и Мело из «Ювентуса» с целью усиления состава — Росси
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В «Гремио» считают, что клубу необходимо подписать нового полузащитника для усиления команды. Среди рассматриваемых кандидатур называются футболист «Зенита» Вендел и игрок «Ювентуса» Артур Мело. Об этом сообщает Gremio TimeLine со ссылкой на журналиста Диого Росси в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство бразильского клуба готово предоставить необходимые средства для усиления указанной позиции.

В минувшем сезоне Вендел принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и 13 результативными передачами. Во второй половине прошедшего сезона Мело выступал в составе «Жироны» на правах аренды. 28-летний полузащитник провёл 15 встреч в чемпионате Испании, где не отметился результативными действиями.

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