Осинькин объяснил, почему собирает команду на поле сразу после матча

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, почему после каждой игры собирал команду в круг на поле.

— Зачем вы завели эту традицию после встречи сразу собираться с командой на футбольном поле?

— Мы играем в ФНЛ, матч закончился. Раньше было как? Мы зашли, и мы могли рассказать что-то там команде, несколько организационных моментов. Просто вот игра закончилась, действие закончилось, надо сказать: «Молодцы, спасибо, до свидания». Это просто как правило хорошего тона.

Сейчас: одно флеш-интервью, второе, тут кого-то позвали, спонсоры зашли, руководители зашли. Ты не можешь их собрать, ты им слова не можешь сказать. Я слышал кое-где, но публичных выступлений там не делал. Если кого-то я один раз упустил, когда меня сняли, я после этого потом всегда Максу Съестнову говорил, чтобы всё, это всё в закрытом режиме, то, что я там говорю — это всё внутреннее наше дело, и там нет вот таких вот аналитических вещей.

Вот смотрите, пару лет я так себя веду. Матч заканчивается… В Премьер-Лиге мы фактически сразу к этому пришли, потому что невозможно собрать ребят в раздевалке. Одного ты заменил в перерыве, другой там за 20 минут до конца помылся», — сказал Осинькин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».