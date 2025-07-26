Игорь Осинькин прокомментировал слухи о возможном назначении в «Сочи»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался про информацию о возможном назначении в «Сочи». Ранее комментатор Константин Генич рассказал, что следующим главным тренером «Сочи» может стать Осинькин.

«Ну, давайте так, по «Сочи». Это домыслы — ни одного намёка, никакого разговора не было», — сказал Осинькин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Предыдущим местом работы 60-летнего Игоря Осинькина были самарские «Крылья Советов», которые он покинул после завершения сезона-2024/2025. Самарский клуб возглавляет Магомед Адиев.

Главным тренером «Сочи» является испанский специалист Роберт Морено. «Сочи» начал новый сезон Российской Премьер-Лиги с поражения в выездном матче с московским «Локомотивом» (0:3).