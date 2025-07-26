Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Парагвай — Венесуэла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Осинькин прокомментировал слухи о возможном назначении в «Сочи»

Игорь Осинькин прокомментировал слухи о возможном назначении в «Сочи»
Комментарии

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался про информацию о возможном назначении в «Сочи». Ранее комментатор Константин Генич рассказал, что следующим главным тренером «Сочи» может стать Осинькин.

«Ну, давайте так, по «Сочи». Это домыслы — ни одного намёка, никакого разговора не было», — сказал Осинькин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Предыдущим местом работы 60-летнего Игоря Осинькина были самарские «Крылья Советов», которые он покинул после завершения сезона-2024/2025. Самарский клуб возглавляет Магомед Адиев.

Главным тренером «Сочи» является испанский специалист Роберт Морено. «Сочи» начал новый сезон Российской Премьер-Лиги с поражения в выездном матче с московским «Локомотивом» (0:3).

Материалы по теме
Осинькин назвал игрока номер один в России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android