Главный тренер «Пари НН» Шпилевский: обидно проигрывать второй матч подряд

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался после поражения своей команды в выездном матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:2).

– Вы возглавили команду, у которой ранее был совершенно другой футбол. Возможно ли применить в «Пари НН» вашу философию или нужны кадровые изменения?

– Все видят, что мы нуждаемся в обновлении. Это было одно из первых, что мы обсуждали со спортивным департаментом до того, как я подписал контракт с клубом. Но ребята, что есть в команде, прикладывают максимум усилий. Они совершают большие изменения в своей игре, поэтому за что-то их винить я не буду и не хочу. Однако вы сами видите, что изменения нужны, это факт.

Не хочу искать какую-то отговорку. Моя задача как тренера и моего тренерского штаба – выжать максимум из того состава, которым мы располагаем. Улучшения есть, поэтому обидно проигрывать второй матч подряд. Опять же: это процесс, я принимаю это. При переходе в «Пари НН» понимал, что будет нелегко, но для меня как для тренера это также огромный опыт, — приводит слова Шпилевского пресс-служба «Пари НН».

Счёт во встрече «Крылья Советов» — «Пари НН» был открыт на 90+1-й минуте, когда нападающий самарцев Вадим Раков поразил ворота Вадима Лукьянова ударом с острого угла. На 90+7-й минуте голкипер гостей ошибся в обводке в середине поля, после чего полузащитник Фернандо Костанца поразил пустые ворота.

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