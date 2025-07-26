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Филипе Луис уговорил ещё одного игрока «Атлетико» после Сауля перейти во «Фламенго» — ESPN

Филипе Луис уговорил ещё одного игрока «Атлетико» после Сауля перейти во «Фламенго» — ESPN
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Главный тренер «Фламенго» Филипе Луис, ранее выступавший за мадридский «Атлетико» и сборную Бразилии, является инициатором трансфера ещё одного игрока красно-белых после перехода в бразильский клуб 30-летнего испанского полузащитника Сауля Ньигеса свободным агентом. Об этом сообщает популярное издание ESPN.

По информации источника, Луис общался с 25-летним бразильским вингером Самуэлем Лино и уговорил футболиста перейти в стан красно-чёрных. Отмечается, что переход из «Атлетико» за € 25 млн почти решён. Сейчас сделка находится на завершающей стадии – согласования деталей и бонусов.

Лино перешёл в мадридский клуб летом 2022 года за € 6,5 млн из португальского клуба «Жил Висенте» и сразу был отдан в аренду «Валенсии», за которую он провёл 41 матч, забил восемь голов и отдал два ассиста. После этого бразилец отыграл два полных сезона за «матрасников», проведя 92 встречи во всех турнирах. Всего на его счету при Диего Симеоне 12 забитых мячей и 16 результативных передач. Действующее соглашение с «Атлетико» рассчитано до лета 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 12 млн.

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