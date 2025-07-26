«Просто закопал себя». Аршавин раскритиковал голкипера «Пари НН» за игру с «Крыльями»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин подверг критике 22-летнего вратаря «Пари Нижний Новгород» Вадима Лукьянова за игру в добавленное время матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с «Крыльями Советов» (0:2).

«За семь добавленных минут Лукьянов просто закопал себя. Мне кажется, мы вряд ли снова увидим его в РПЛ. Причина ошибки при втором голе? Теперь во многих футбольных школах и академиях учат, что вратарь непременно должен играть в поле. Но игра игре рознь. В подобной ситуации нужно было пальнуть изо всех сил по мячу. Ты ошибся — ты наказан», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, оба гола самарской команды были забиты в компенсированное ко второму тайму время.

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