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Шпилевский рассказал, почему в воротах «Пари НН» с «Крыльями Советов» сыграл Лукьянов

Шпилевский рассказал, почему в воротах «Пари НН» с «Крыльями Советов» сыграл Лукьянов
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Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский ответил на вопрос о выборе вратаря после поражения своей команды в выездном матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
25 июля 2025, пятница. 19:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Раков – 90+1'     2:0 Костанца – 90+7'    

– В какой момент Вадим Лукьянов узнал, что выйдет на поле с первых минут? Когда стало понятно, что Никита Медведев не сыграет?
– У Никиты ночью поднялась температура до 38 градусов. Как только мы об этом узнали, сразу же утром сообщили Лукьянову, что сыграет он. Но нельзя сказать, что Вадим какой-то неопытный вратарь, он и ранее проводил матчи. Я не люблю обсуждать индивидуальные ошибки на публике. Мы это сделаем в узком кругу и продолжим дальше работать, — приводит слова Шпилевского пресс-служба «Пари НН».

Счёт в матче «Крылья Советов» — «Пари НН» был открыт на 90+1-й минуте, когда нападающий самарцев Вадим Раков поразил ворота Вадима Лукьянова ударом с острого угла. На 90+7-й минуте голкипер гостей ошибся в обводке в середине поля, после чего полузащитник Фернандо Костанца поразил пустые ворота.

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