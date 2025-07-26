Шпилевский рассказал, почему в воротах «Пари НН» с «Крыльями Советов» сыграл Лукьянов

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский ответил на вопрос о выборе вратаря после поражения своей команды в выездном матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:2).

– В какой момент Вадим Лукьянов узнал, что выйдет на поле с первых минут? Когда стало понятно, что Никита Медведев не сыграет?

– У Никиты ночью поднялась температура до 38 градусов. Как только мы об этом узнали, сразу же утром сообщили Лукьянову, что сыграет он. Но нельзя сказать, что Вадим какой-то неопытный вратарь, он и ранее проводил матчи. Я не люблю обсуждать индивидуальные ошибки на публике. Мы это сделаем в узком кругу и продолжим дальше работать, — приводит слова Шпилевского пресс-служба «Пари НН».

Счёт в матче «Крылья Советов» — «Пари НН» был открыт на 90+1-й минуте, когда нападающий самарцев Вадим Раков поразил ворота Вадима Лукьянова ударом с острого угла. На 90+7-й минуте голкипер гостей ошибся в обводке в середине поля, после чего полузащитник Фернандо Костанца поразил пустые ворота.

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