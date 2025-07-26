Шпилевский ответил на вопрос о трансферном интересе «Пари НН» к Вадиму Ракову

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский отреагировал на вопрос о трансферном интересе клуба к нападающему Вадиму Ракову летом 2025 года после поражения нижегородцев в выездном матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:2), в котором Раков стал автором победного гола в составе самарцев.

– Известно, что «Пари НН» интересовался Вадимом Раковым, но в итоге он оказался в «Крыльях Советов». Вы с ним общались и, может быть, успели обсудить что-то после матча?

– Сейчас уже нет смысла обсуждать, общался я с Вадимом или нет. Это уже в прошлом. Он – игрок «Крыльев Советов». Могу пожелать ему только удачи, — приводит слова Шпилевского пресс-служба «Пари НН».

Счёт в матче «Крылья Советов» — «Пари НН» был открыт на 90+1-й минуте, когда нападающий самарцев Вадим Раков поразил ворота Вадима Лукьянова ударом с острого угла. На 90+7-й минуте голкипер гостей ошибся в обводке в середине поля, после чего полузащитник Фернандо Костанца поразил пустые ворота.

2 июля 20-летний вингер Вадим Раков перешёл в «Крылья Советов» на правах аренды до конца сезона из московского «Локомотива».

Видео: 0:2. Раков («Локомотив») забил с подачи Раконьяца