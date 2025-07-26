В МЛС сделали заявление в отношении дисквалификации Месси из-за пропуска Матча всех звёзд

Глава Высшей футбольной лиги США и Канады (МЛС) Дон Гарбер объяснил дисквалификацию звёздного нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси сроком на одну игру за пропуск Матча всех звёзд, который состоялся в среду, 23 июля.

«Я знаю, что Лионель Месси любит эту лигу. Не думаю, что есть игрок или кто-либо, кто сделал для МЛС больше, чем Месси. Я полностью понимаю, уважаю и восхищаюсь его приверженностью «Интеру Майами», и я уважаю его решение. К сожалению, у нас есть давняя политика относительно участия в Матче всех звёзд, и мы были обязаны её соблюсти», — приводит слова Гарбера BBC.

Отметим, кроме Месси дисквалификацию получил его партнёр по команде звёздный латераль испанец Жорди Альба. Подчёркивается, что Месси и Альба не смогут принять участия во встрече с «Цинциннати», которая состоится в воскресенье, 27 июля.

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