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Стали известны подробности по вероятным трансферам Симонса и Хато в «Челси»

Стали известны подробности по вероятным трансферам Симонса и Хато в «Челси»
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Английский «Челси» продолжает вести активные переговоры по переходам футболистов сборной Нидерландов: 19-летнего универсального защитника «Аякса» Йоррела Хато и 22-летнего атакующего полузащитника «РБ Лейпциг» Хави Симонса. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, оба игрока очень заинтересованы в переходе в «Челси», Хато уже согласовал личные условия своего контракта с «синими», дело Симонса продвинулось ещё дальше. Отмечается, что «пенсионеры» уже находятся на этапе согласования с «Лейпцигом» и «Аяксом» трансферной стоимости нидерландских футболистов.

В минувшем сезоне Симонс принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 70 млн. В активе Хато 50 игр в прошлом сезоне, три гола и шесть ассистов. Его контракт с амстердамцами действует ещё три года, а трансферная стоимость оценивается в € 35 млн.

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