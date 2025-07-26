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Александр Гришин: в молодёжке Вадим Раков ценился даже больше, чем Алексей Батраков

Александр Гришин: в молодёжке Вадим Раков ценился даже больше, чем Алексей Батраков
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Экс-полузащитник ЦСКА и телеэксперт Александр Гришин высказался о футбольных качествах находящегося в аренде в самарских «Крыльях Советов» нападающего «Локомотива» Вадима Ракова.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
25 июля 2025, пятница. 19:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Раков – 90+1'     2:0 Костанца – 90+7'    

«Раков в молодёжке ценился даже больше, чем Алексей Батраков. Вадим — игрок хорошего уровня, хорошего качества. В молодёжном первенстве он очень много забивал. Бьёт по воротам с двух ног, удары плотные. Остаётся только пожелать ему удачи», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

20-летний вингер Вадим Раков стал автором победного гола в матче 2-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Пари НН» (2:0), на 90+1-й минуте поразив ворота Вадима Лукьянова ударом с острого угла. В двух сыгранных матчах нового сезона чемпионата России на счету футболиста два забитых мяча.

2 июля Раков перешёл в «Крылья Советов» на правах аренды до конца сезона-2025/2026 из московского «Локомотива».

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: 0:2. Раков («Локомотив») забил с подачи Раконьяца

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