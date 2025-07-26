Александр Гришин: в молодёжке Вадим Раков ценился даже больше, чем Алексей Батраков

Экс-полузащитник ЦСКА и телеэксперт Александр Гришин высказался о футбольных качествах находящегося в аренде в самарских «Крыльях Советов» нападающего «Локомотива» Вадима Ракова.

«Раков в молодёжке ценился даже больше, чем Алексей Батраков. Вадим — игрок хорошего уровня, хорошего качества. В молодёжном первенстве он очень много забивал. Бьёт по воротам с двух ног, удары плотные. Остаётся только пожелать ему удачи», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

20-летний вингер Вадим Раков стал автором победного гола в матче 2-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Пари НН» (2:0), на 90+1-й минуте поразив ворота Вадима Лукьянова ударом с острого угла. В двух сыгранных матчах нового сезона чемпионата России на счету футболиста два забитых мяча.

2 июля Раков перешёл в «Крылья Советов» на правах аренды до конца сезона-2025/2026 из московского «Локомотива».

Видео: 0:2. Раков («Локомотив») забил с подачи Раконьяца