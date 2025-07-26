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Президент «Барселоны» раскрыл, будет ли клуб совершать новые трансферы в летнее межсезонье

Президент «Барселоны» раскрыл, будет ли клуб совершать новые трансферы в летнее межсезонье
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о трансферной кампании каталонского клуба в текущее летнее межсезонье, раскрыв ситуацию с потенциальными новыми подписаниями.

«В принципе, этим летом новых приобретений не будет. У нас хороший состав, и тренер [Ханс-Дитер Флик] хочет усилить основной состав игроками из резерва, поэтому мы пока не ожидаем новых сделок», — приводит слова Лапорты издание Mundo Deportivo.

Напомним, ранее сине-гранатовые подписали в аренду с опцией выкупа 27-летнего английского вингера Маркуса Рашфорда из «Манчестер Юнайтед», 24-летнего испанского голкипера Жоана Гарсию за € 25 млн из «Эспаньола» и 19-летнего шведского вингера Руни Барджи за € 2,5 млн из «Копенгагена».

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